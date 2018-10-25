В Башкирии выпустили аналитическую книгу про сельское хозяйство

В новой книге рассказывается о важных достижениях отраслей сельского хозяйства республики, о неоценимом опыте, накопленном предприятиями региона за долгие годы работы, сообщили в министерстве сельского хозяйства Башкирии.

Книга, выпущенная издательским домом «Башкирская Пресса», содержит исторические и аналитические материалы, информирует о государственной политике в отношении аграрного сектора экономики России, о реализации приоритетных инвестиционных проектов в сфере АПК.

Также на страницах книги можно ознакомиться с материалами представителей муниципальных и региональных властей, руководителей предприятий, специалистов отрасли, а также узнать мнение тружеников села, которые рассказывают о сегодняшнем дне многих районов республики и делятся с читателем планами на будущее.