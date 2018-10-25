Российский бортпроводник получил травму из-за турбулентности

В ночь на 25 октября в небе над Белоруссией самолет А-320 попал в реактивный след другого авиалайнера, что вызвало турбулентностью. Бортпроводник не успел занять свое место и пристегнуться, в результате чего упал и травмировал спину. Об этом пишет газета «Известия».