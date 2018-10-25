Фото: ТАСС/Лысцева Марина
Российский бортпроводник получил травму из-за турбулентности
Сегодня, 20:23Общество
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В российском самолете, который летел из Будапешта в Москву, бортпроводник получил травму. Причиной стала внезапная турбулентность.
В ночь на 25 октября в небе над Белоруссией самолет А-320 попал в реактивный след другого авиалайнера, что вызвало турбулентностью. Бортпроводник не успел занять свое место и пристегнуться, в результате чего упал и травмировал спину. Об этом пишет газета «Известия».
Самолет успешно приземлился в аэропорту Шереметьево. Бортпроводнику была оказана медицинская помощь.
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