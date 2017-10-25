В Башкирии прошел сход граждан из-за закрытия последнего соцобъекта на селе

В деревне Ашит Краснокамского района Башкирии в минувшие выходные прошел сход граждан. Поводом для него стало закрытие фельдшерско-акушерского пункта - последнего социального объекта на селе.

От деревни Ашит до города Нефтекамска - около 30 километров, однако уровень жизни здесь крайне низкий. Помимо работы, здесь нет ни школы, ни клуба. Поэтому закрытие фельдшерского пункта стало последней каплей терпения жителей деревни. На прошедший сход пришли порядка 50 человек - это больше половины всех жителей деревни.

- Фельдшерско-акушерский пункт был оборудован по последнему слову, где можно было пройти даже ЭКГ, - пишет в своем блоге депутат Госсобрания-Курултая РБ Ильгам Галин. - Но прихоти главы администрации Краснокамского района Гильмуллина ФАП закрыт и сегодня хотят это здание продать его приближенным. Он сам лично приезжал и осматривал здание для подготовки к продаже с последующей разборкой. Вместо существующего добротного здания он предложил разместить ФАП в старом колхозном доме, где сегодня ни окон, ни дверей.

Получить комментарий главы района Разифа Гимуллина не удалось: его мобильный не отвечал. Как пояснили в приемной администрации Краснокамского района, он находится в отпуске.

Ситуацию Медиакорсети прокомментировал главврач центральной больницы Краснокамского района Фагит Бадердинов.