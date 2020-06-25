Врачи рассказали о первых признаках диабета

Как сообщает газета «Известия», диабет могут спровоцировать такие факторы, как наследственность, возраст, ожирение, плохое питание и недостаточная активность. Специалисты в Роспотребнадзоре отмечают, что каждый лишний килограмм веса увеличивает риск развития диабета на 5%.

Максимова отметила, что предвестником диабета может стать так называемое состояние «преддиабета» - повышенное содержание сахара в крови.

По ее словам, каждый 13-вы взрослый имеет в крови высокое содержание сахара. Каждый шестой новорожденный появился на свет в то время, когда у его матери был высокий уровень глюкозы. Это в 84% случаев связано в диабетом.