В США родители дали своему ребенку имя в честь хоккеиста из России Овечкина

Мать мальчика сдержала слово данное супругу и назвала сына Александром, после победы «Вашингтон Кэпиталз» над «Питтсбург Пингвинз». Об этом 25 мая пишет газета « Известия ».

Команда Овечкина победила соперников со счетом 4:1. Финал Восточной конференции сложился для «Вашингтон Кэпиталз» тоже удачно. «Тампу-Бэй Лайтнинг» была повержена со счетом 4:3. Благодаря этому игроки «Вашингтон Кэпиталз» прошли в финал Кубка Стэнли. Последний раз такого успеха команда добилась двадцать лет назад.