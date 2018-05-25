В США родители дали своему ребенку имя в честь хоккеиста из России Овечкина
Сегодня, 20:03Общество
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Пара из США назвала собственного новорожденного сына именем капитана клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Мать мальчика сдержала слово данное супругу и назвала сына Александром, после победы «Вашингтон Кэпиталз» над «Питтсбург Пингвинз». Об этом 25 мая пишет газета «Известия».
Команда Овечкина победила соперников со счетом 4:1. Финал Восточной конференции сложился для «Вашингтон Кэпиталз» тоже удачно. «Тампу-Бэй Лайтнинг» была повержена со счетом 4:3. Благодаря этому игроки «Вашингтон Кэпиталз» прошли в финал Кубка Стэнли. Последний раз такого успеха команда добилась двадцать лет назад.
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