Правительство России разрешило гражданам посещать пациентов в реанимации
Сегодня, 16:37Общество
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Кабинет министров Российской Федерации одобрил внесение в законы поправок, отменяющих запрет россиянам навещать своих родственников, лежащих в палатах интенсивной терапии.
Новые правила посещения пациентов реанимации должен разработать Минздрав РФ. Об этом пишет портал rns.online.
Сейчас заходить к лежащим в реанимации людям, кроме врачей, можно лишь юристам и священникам. Изменения внесут в положения закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», который гарантирует соблюдение интересов больного при оказании тому медицинской помощи.
Проблема по созданию условий, дающих возможность навестить пациента в реанимационного отделения, сейчас почти решена, говорится в сообщении Кабмина РФ.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей