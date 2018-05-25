Правительство России разрешило гражданам посещать пациентов в реанимации

Сейчас заходить к лежащим в реанимации людям, кроме врачей, можно лишь юристам и священникам. Изменения внесут в положения закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», который гарантирует соблюдение интересов больного при оказании тому медицинской помощи.