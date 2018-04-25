В Уфе согласовали первомайский митинг «Открытой России» в Демском районе
Сегодня, 16:21ОбществоЗиля Аскерова
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Администрация Уфы разрешила проведение митинга активистам «Открытой России». Первомайское мероприятие состоится на площади у фонтана в Демском районе столицы.
Организаторы были намерены провести демонстрацию по проспекту Октября, а также митинга с участием сто человек в площади имени Ленина напротив здания мэрии. Однако в демонстрации было отказано, так как подобные мероприятия должны согласоваться в кабмине правительства республики. Площадь имени Ленина также не подошла для митинга. Выяснилось, что она не входит в список специальных отведенных площадок для публичных мероприятий.
Напомним, власти Уфы не согласовали митинг под названием «Митинг за право быть гражданином» сторонников Навального. Как заявила координатор штаба оппозиционера в Уфе Лилия Чанышева, митинг в любом случае состоится 5 мая возле Госцирка.
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