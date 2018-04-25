Употребление противозачаточных средств повышает риск тромбоза в 35 раз

Из 100 женщин у каждой третьей выявлена мутация в гене F5 или мутация Лейдена. Об этом пишет портал rns.online.

Женщинам с мутацией Лейдена не рекомендуется принимать противозачаточные таблетки. Им необходимо подобрать другой способ контрацепции. В случае если носительница мутации Лейдена принимает оральные контрацептивы, то ее риск тромбоза выше нормы в 35 раз.

Женщины, у которых ген F5 не мутируют, рискуют получить тромбоз из-за приема противозачаточных таблеток в 3,8 раза чаще тех, кто данные препараты вообще не использует.

По словам гендиректора Genoket Валерия Ильинского, любые лекарства, в том числе и оральные контрацептивы, каждому человеку необходимо подбирать с учетом его генетических особенностей. Благодаря этому риск получить смертельно опасные побочные эффекты, такие как венозные тромбозы, минимизируется.

Эксперты Genotek проводили свое исследование в период с 15 января по 15 апреля текущего года. Ученые обследовали 1 166 россиянок. Целью генетиков было установить частоту встречаемости мутации Лейдена и других генетических вариантов у жительниц России. Большинство участниц исследования проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Владивостоке и Новосибирске.

Отметим, что медицинская компания Genotek занимается оказанием услуг в сфере персональной и медицинской генетике. Ее лаборатория открыта в Москве, а дочерние компании функционируют в Казахстане и США.