Уфимка, чей дом снесут для возведения здания суда, вышла на пикет на Красной площади

Уфимка, чей дом снесут для возведения здания суда, вышла на пикет на Красной площади

Вчера, 12:44ОбществоКарина МамаеваPhoto: Эхо Москвы в Уфе.
Активистка из Уфы Диана Масагутова отправилась в Москву для проведения одиночного пикета на Красной площади. Женщина живет в дома №5/3 по улице Карла Маркса. Мэрия планирует расселить и снести дом, а на его месте построят здания арбитражного суда.

Как сообщает издание «Эхо Москвы в Уфе», Верховный суд Башкирии в ближайшее время рассмотрит жалобу мэрии Уфы на решение Кировского районного суда о признании присвоения дому статуса аварийного жилья незаконным.

— Так как местные органы власти, к сожалению, не поддержали нас, кроме того, что передали нас Минстрою, мне пришлось ехать в Москву, объяснила Диана Масагутова.

Напомним, жители данного дома уверяют, что их здание не является аварийным, однако его хотят снести, чтобы освободить место под строительство здания Арбитражного суда. Надежность дома подтвердили два суда и две судебные экспертизы. Позже мэрия все же добилась проведения дополнительной проверки, которая признала дом аварийным.

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