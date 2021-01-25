Уфимка, чей дом снесут для возведения здания суда, вышла на пикет на Красной площади

Напомним, жители данного дома уверяют, что их здание не является аварийным, однако его хотят снести, чтобы освободить место под строительство здания Арбитражного суда. Надежность дома подтвердили два суда и две судебные экспертизы. Позже мэрия все же добилась проведения дополнительной проверки, которая признала дом аварийным.