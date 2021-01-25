Уфимка, чей дом снесут для возведения здания суда, вышла на пикет на Красной площади

Как сообщает издание «Эхо Москвы в Уфе», Верховный суд Башкирии в ближайшее время рассмотрит жалобу мэрии Уфы на решение Кировского районного суда о признании присвоения дому статуса аварийного жилья незаконным.
— Так как местные органы власти, к сожалению, не поддержали нас, кроме того, что передали нас Минстрою, мне пришлось ехать в Москву, объяснила Диана Масагутова.
Напомним, жители данного дома уверяют, что их здание не является аварийным, однако его хотят снести, чтобы освободить место под строительство здания Арбитражного суда. Надежность дома подтвердили два суда и две судебные экспертизы. Позже мэрия все же добилась проведения дополнительной проверки, которая признала дом аварийным.