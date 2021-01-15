В Уфе жители дома, который собираются снести, обвинили вице-премьера в бездействии

В Уфе жители дома, который собираются снести, обвинили вице-премьера в бездействии

Вчера, 14:09ОбществоАнна КононоваPhoto: Mkset.ru
Жители дома № 5/3 по улице Карла Маркса в центре Уфы, который власти собираются снести, вновь вышли на одиночный пикет к зданию правительства Башкирии. На этот раз они сообщили о бездействии республиканского вице-премьера.

Отметим, что на пикет жители дома выходят не в первый раз. Дело в том, что ранее администрация Уфы признала здание аварийным и теперь на его месте планируется строительство Арбитражного суда Башкирии. Однако жильцы считают, что их дом надежный. Это подтвердили два суда и две судебные экспертизы. Позже мэрия добилась проведения дополнительной проверки, которая признала дом аварийным.

После первого пикета, как рассказывают жители, глава Башкирии Радий Хабиров поручил заместителю премьер-министра правительства Раифу Абдрахманову оперативно разобраться с проблемой. Они утверждают, что вице-премьер ничего не предпринял по их ситуации и, кроме того, не принимает жильцов, а уже 18 числа они могут лишиться дома в судебном порядке.

Video: Mkset.ru

Уфимская активистка Алла Яковлева опубликовала фотографии дома № 5/3 по улице Карла Маркса, который, отметим, точно не выглядит аварийным.

Вместе того, чтобы у них выкупить по 200 тысяч рублей квадратный метр с жилья, их пытаются вытурить за 47 [тысяч рублей за квадрат], как аварийный. Город сэкономить хочет в четыре раза. В этот раз не получится у них, заявила Алла Яковлева.

Photo: Mkset.ru

Также напомним, ранее жильцы рассказывали, что из исторического центра их собираются расселить в социальное жилье на окраине города, якобы заботясь об их жизни и здоровье.

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