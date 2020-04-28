В Уфе требуют снести дом, в котором произошел взрыв

В надзорном ведомстве потребовали администрацию Уфы снести дом на Пекинской улице в Уфе, где произошел взрыв, обрушивших потолок, межкомнатную перегородку и повредил две квартиры.

Эксперты после осмотра приняли решение, что строительные конструкции здания находятся в аварийном состоянии. Контроль за исполнением лежит на ведомстве.

Напомним, ЧП произошло 15 января 2020 года рано утром, после взрыва, который поначалу спасатели скромно называли хлопком, произошел обвал стены.

Пострадавших было трое: мужчина госпитализирован с ожогами 50% тела, а его соседи - женщина с переломом руки и ее сын с ушибами лечатся амбулаторно. Позже стало известно о гибели арендатора квартиры, в которой прогремел взрыв.