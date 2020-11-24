В банке рассказали о проявлениях близкого отзыва лицензи

По мнению специалистов, понять, рискует ли банк расстаться со своей лицензией, можно по ряду признаков: слишком привлекательные процентные ставки по вкладам и накопительным счетам. Завышенную ставку легко вычислить, сравнив выдвигаемой процент со средней ставкой, устанавливаемой Банком России. ЦБ ориентируется на данные по состоянию на двадцать второе ноября эта ставка составила три с половиной процента. Превышение этого значения на несколько процентных пунктов должно насторожить.