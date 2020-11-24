В банке рассказали о проявлениях близкого отзыва лицензи

В банке рассказали о проявлениях близкого отзыва лицензи

Вчера, 18:44ОбществоPhoto: pixabay.com
По данным ЦБ, по состоянию на первое ноября в России насчитывалось триста семьдесят две кредитные организации. В ноябре только один банк лишился лицензии — Международный коммерческий банк. В общем в третьем квартале этого года лицензии были отозваны у трех банков, ещё у шести — по решению акционеров.

NEWS.ru пишет, что согласно оценкам специалистам рейтингового агентства «Эксперт РА», в третьем квартале этого года, после прохождения первой волны пандемии ковида, ситуация в российском банковском секторе продолжает быть сложной. До тридцати пяти банков в течение года могут уйти с рынка из-за дефолта и отзыва лицензий.

По мнению специалистов, понять, рискует ли банк расстаться со своей лицензией, можно по ряду признаков: слишком привлекательные процентные ставки по вкладам и накопительным счетам. Завышенную ставку легко вычислить, сравнив выдвигаемой процент со средней ставкой, устанавливаемой Банком России. ЦБ ориентируется на данные по состоянию на двадцать второе ноября эта ставка составила три с половиной процента. Превышение этого значения на несколько процентных пунктов должно насторожить.

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