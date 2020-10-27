Усиление масочного режима, юбилей спасателей и болезнь Земфиры. Итоги дня в Башкирии

Усиление масочного режима, юбилей спасателей и болезнь Земфиры. Итоги дня в Башкирии

Вчера, 22:55ОбществоPhoto: Instagram Радия Хабирова
Главные новости Уфы и Башкортостана на 27 октября.

Земфира заразилась COVID-19.

Глава Башкирии добавил пункты в указ о повышенной готовности.

Умерла Зухра Файзуллина — композитор, драматург и автор хита, под который прощаются со школой выпусскники по всей Башкирии.

У «Лизы Алерт» 10-летний юбилей. Мы пообщались с представителями поискового отряда из Башкирии: как стать волонтером и, регулярно сталкиваясь с трагедиями, не утратить духа.

Сегодня прошёл брифинг Минздрава Башкирии. На вопросы отвечал глава ведомства Максим Забелин.

Наталья Павлова ушла из «Коммерсант-Уфа». Говорит, что устала за 10 лет работы в СМИ.

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