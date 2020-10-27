Усиление масочного режима, юбилей спасателей и болезнь Земфиры. Итоги дня в Башкирии

Земфира заразилась COVID-19.
Глава Башкирии добавил пункты в указ о повышенной готовности.
Умерла Зухра Файзуллина — композитор, драматург и автор хита, под который прощаются со школой выпусскники по всей Башкирии.
У «Лизы Алерт» 10-летний юбилей. Мы пообщались с представителями поискового отряда из Башкирии: как стать волонтером и, регулярно сталкиваясь с трагедиями, не утратить духа.
Сегодня прошёл брифинг Минздрава Башкирии. На вопросы отвечал глава ведомства Максим Забелин.
Наталья Павлова ушла из «Коммерсант-Уфа». Говорит, что устала за 10 лет работы в СМИ.