Российская актриса и подруга Земфиры Рената Литвинова рассказала о самочувствии рок-звезды из Уфы, у которой подтвердился коронавирус.

Земфира передаёт всем привет и чувствует себя хорошо, пишет Литвинова. Пост актриса сопроводила хэштегом «оставайтесьдома». Земфира добавила эту публикацию себе на страницу в Instagram. Напомним, 27 октября стало известно, что 44-летняя Земфира заболела коронавирусом. Певица сама обратилась к врачам за помощью. В данное время она находится на самоизоляции под наблюдением врачей. Ещё в начале пандемии коронавируса Земфира призывала поклонников оставаться дома и использовать маски.

