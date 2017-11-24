В Томской области врачи пересадили пациенту палец с ноги на кисть
Как пишет издание Dni.ru, при этом кисть полностью функциональна.
По словам врачей, была проведена реконструкция правой кисти, второй палец со стопы пересадили в позицию первого пальца на кисти. Операция проводилась в два этапа.
Сообщается, что сначала поступившему в больницу пациенту с травмой руки закрыли ее микрохирургическим перфорантным лоскутом. А по прошествии четырех месяцев мужчине провели трансплантацию.
Житель Томской области получил травму на заводе, циркулярной пилой ему отрезало палец. Обычно в таких ситуациях часть конечности пришивают, и постепенно ее функции восстанавливаются, но у пострадавшего фаланги были сильно разрушены. Поэтому медики решили использовать палец ноги в качестве трансплантанта.
Подобные операции в мировой практике не редкость. Так, в Китае в 2013 году 17-летней Сюй Дзянмей пересадили кожу лица, вырастив орган на ее теле. А жителю КНР, пострадавшему в ДТП, сделали трансплантацию носа, который вырастили из кожи лба.