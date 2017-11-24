В Томской области врачи пересадили пациенту палец с ноги на кисть

Врачи из Томской области провели успешную операцию по трансплантации пальца ноги мужчины на кисть правой руки.

Как пишет издание Dni.ru, при этом кисть полностью функциональна.

По словам врачей, была проведена реконструкция правой кисти, второй палец со стопы пересадили в позицию первого пальца на кисти. Операция проводилась в два этапа.

Сообщается, что сначала поступившему в больницу пациенту с травмой руки закрыли ее микрохирургическим перфорантным лоскутом. А по прошествии четырех месяцев мужчине провели трансплантацию.

Житель Томской области получил травму на заводе, циркулярной пилой ему отрезало палец. Обычно в таких ситуациях часть конечности пришивают, и постепенно ее функции восстанавливаются, но у пострадавшего фаланги были сильно разрушены. Поэтому медики решили использовать палец ноги в качестве трансплантанта.