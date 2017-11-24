В России введут ограничение на продажу алкогольных напитков

Министерство здравоохранения России подготовило новый проект о правилах продажи алкогольных напитков.

Как пишет издание Dni.ru, по документу, в заведениях общественного питания спиртное не будут продавать тем, кто находится в состоянии сильного опьянения.

Ограничения на реализацию алкоголя планируют ввести с 1 сентября 2018 года. Подобная мера предусматривается поправками к нормативно-правовому акту о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта. Как считают авторы инициативы, это приведет к уменьшению потребления алкогольных напитков.

В настоящее время еще не разработаны критерии определения состояния опьянения покупателя. Но в планах Минздрава внести поправки в документ, а в подзаконных актах прописать признаки, на основании которых потребителю будут отказывать в приобретении спиртного.

Эксперты дали проекту положительную оценку. Они отметили, что ограничение на реализацию спиртного пьяным людям может уберечь их от многих неприятностей. Будет меньше шансов замерзнуть на улице, нанести себе травму или упасть.