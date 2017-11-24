Курортный сбор в России оказался самым низким по сравнению с Европой
Как пишет издание Dni.ru, с 1 мая 2018 года все субъекты страны смогут использовать этот инструмент для пополнения бюджетов.
По итогам исследования экспертов сервиса путешествий OneTwoTrip, ставки сбора в России в среднем в 4,4 раза меньше, чем во многих городах Европы, популярных среди российских туристов.
Для исследования специалисты выбрали 20 европейских городов, использующих фиксированную ставку city tax, куда часто наведываются отдыхающие из России. Такие города, где city tax представлен процентной ставкой от стоимости номера (Берлин, Стамбул и другие) в исследовании не участвовали.
Как оказалось, максимальное значение city tax среди участников рейтинга оказалось в Париже, Риме и Праге (3,5 евро за ночь на человека). В Венеции ставка чуть меньше, 3 евро, в Рейкьявике 2,7 евро. Регионы России замыкают списки предлагают направления для туризма с минимальным city tax. Исключение составляет только Ставропольский край, где положение Софии с курортным сбором в 0,50 евро оказалось ниже Ставрополья, который ввел максимальный сбор в 50 рублей для первого года эксперимента. Это равняется 0,71 евро по актуальному курсу.
Среднее значение city tax по 20-ти изученным городам Европы составило 1,57 евро. Средний показатель по четырем регионам России равен 0,36 евро, что меньше в 4,4 раза. При этом эксперты отметили, что в ряде европейских городов ставка city tax может зависеть от уровня гостиницы, цены на номер, длительности пребывания и возраста гостей. В исследовании специалисты учли city tax для минимального ценового предложения средств размещения в каждом городе при заезде одного взрослого человека сроком на одну ночь.