Курортный сбор в России оказался самым низким по сравнению с Европой

В минувший понедельник, 20 ноября, стал известен размер курортного сбора для всех регионов России.

Как пишет издание Dni.ru, с 1 мая 2018 года все субъекты страны смогут использовать этот инструмент для пополнения бюджетов.

По итогам исследования экспертов сервиса путешествий OneTwoTrip, ставки сбора в России в среднем в 4,4 раза меньше, чем во многих городах Европы, популярных среди российских туристов.

Для исследования специалисты выбрали 20 европейских городов, использующих фиксированную ставку city tax, куда часто наведываются отдыхающие из России. Такие города, где city tax представлен процентной ставкой от стоимости номера (Берлин, Стамбул и другие) в исследовании не участвовали.

Как оказалось, максимальное значение city tax среди участников рейтинга оказалось в Париже, Риме и Праге (3,5 евро за ночь на человека). В Венеции ставка чуть меньше, 3 евро, в Рейкьявике 2,7 евро. Регионы России замыкают списки предлагают направления для туризма с минимальным city tax. Исключение составляет только Ставропольский край, где положение Софии с курортным сбором в 0,50 евро оказалось ниже Ставрополья, который ввел максимальный сбор в 50 рублей для первого года эксперимента. Это равняется 0,71 евро по актуальному курсу.