Роскачество оценит российские вина и составит «Винный гид»

Глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что одной из задач исследования вина является устранение дефицита информации и потребительского доверия к российскому виноделию. Об этом пишет газета «Известия».

Специалисты взяли 300 вин, произведенных в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае и Ростовской области. Стоимость спиртных напитков варьируется от 200 рублей до одной тысячи рублей. Торговые марки были выбраны экспертами Союза сомелье России и других отраслевых организаций. Для исследования отбирались вина, произведенные исключительно из российского винограда и выпущенные в количестве более 100 тысяч бутылок.

Ведущие эксперты-дегустаторы проведут сенсорную и органолептическую оценку всех образцов. Вино будет оценено по следующим критериям: чистота вкуса, интенсивность, послевкусие, цвет и аромат. В итоге каждое вино получит оценку.