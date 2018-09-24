В России планируют запретить «колумбайн-сообщества»

Автором документа является Ирина Яровая. Чиновница заявила, что реализация ее инициативы должна оградить детей от вредного влияния и вовлечения их в преступления. Злоумышленникам ограничат информационный доступ к несовершеннолетним через соцсети.

Законопроект предусматривает привлечение к ответственности создателей «колумбайн-сообществ». Данные о них будут передаваться Роскомнадзором в полицию. Яровая хочет, чтобы меры в отношении пабликов принимались не через трое суток, а в течение одного дня. Идея вице-спикера Госдумы нашла поддержку в Генпрокуратуре, Роскомнадзоре, МВД, Следственном комитете, Минюсте, Минкомсвязи и Минпросвещения.