Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
У профессора из Уфы в Татарстане «увели» земельный участок, доставшийся в наследство
Сюжеты:
Третий секторВыборы-2018Болеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%9d%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b1%d1%83%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%bd+bgmy.ru

У профессора из Уфы в Татарстане «увели» земельный участок, доставшийся в наследство

Сегодня, 16:00ОбществоМарат ГареевФото: bgmy.ru
Читайте
также
Мама «редкого» ребенка: «С нашим обществом что-то не так»
В Уфе поставлены под сомнение итоги выборов сразу на девяти избирательных участках
Бывший коллега задержанного «золотого» прокурора: он в районе вел себя, как хозяин