В Башкирии начали строить местную «Рублевку» на бывших колхозных полях

Несколько лет назад жизнь в деревне Нуркеево Туймазинского района Башкирии была более интересной и культурно более обогащенной, чем сейчас: в самой деревне, прямо за домами, была большая поляна, практически природный парк, на которой устраивались деревенские традиционные сабантуи, пикники, гуляли семьями, ходили в лес, который прямо за поляной. Это было любимым местом отдыха для взрослых и детей.

Все закончилось 3 года назад: поляну буквально взрыхлили огромными колесами грузовые машины, краны. На поляне началось строительство коттеджей. Кто строится – неизвестно, для местных жителей это до сих пор остается тайной за высоким забором, которым жильцы самовольного коттеджного поселка огородились от лишних любопытных глаз.

Фото: mkset.ru

- Раньше мы здесь гуляли, пикники устраивали, в лес ходили. Потом вдруг резко все изменилось, буквально за какие-то два-три года начали расти огромные коттеджи, в 4 домах за высоким забором уже люди живут. Теперь мы все праздники в другом месте проводим, – рассказывает местная жительница, которая попросила не называть своего имени.

Жители деревни Нуркеево, конечно, пытались узнать – кто и что здесь строит, кто эти люди, может быть, с новыми соседями познакомиться.

- Один сельчанин недавно подходил к одной стройке. Так охранник, который стройку охранял, наорал на него и сказал буквально следующее: «Что ты здесь шныряешь? Тебе что, жить надоело?». Мы не знаем, кто эти люди. Говорят, богачи какие-то, им гектары эти под строительство отдали. Поговаривают, что это дома наших властей (называет фамилии, в том числе, депутатов - прим.), – продолжает местная жительница.

- Посмотрите, один из этих дом строят прямо в лесу: расчистил себе полянку и давай строиться – очень хорошо придумал! А тем временем вся эта земля, где идет строительство коттеджей - колхозная, паевая, то есть, наша общая. Раньше, до строительства, там был колхоз, который обанкротили. Земля была пахотной, на ней выращивали капусту, лук, морковь. Местным жителям эту землю даже под подсобные нужды не давали, а тут выдали сразу под строительство! – возмущается местный житель, который также просил не называть своего имени.

Фото: mkset.ru

Местные поговаривают, что один из этих новеньких коттеджей может принадлежать одному из руководителей местных правоохранителей. Если это действительно так, то с таким соседством, в общем-то, все остальное нипочем.

- Были угрозы. Одному жителю деревни прямо сказали: мол, если дойдет до сноса коттеджей, видимо, потому что они незаконно построены, «вы сами пострадаете» – то есть, мы, жители Нуркеево, – продолжает наш собеседник.

Жители деревни Нуркеево живут теперь в полном недоумении: непонятно какие люди пришли к ним в деревню, забрали у них природный парк, строятся, а любопытным угрожают и чем все это закончится, не известно.