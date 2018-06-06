В Башкирии начали строить местную «Рублевку» на бывших колхозных полях
По утверждению жителей деревни, где идет строительство, им угрожают и говорят, не лезть не в свое дело.
Несколько лет назад жизнь в деревне Нуркеево Туймазинского района Башкирии была более интересной и культурно более обогащенной, чем сейчас: в самой деревне, прямо за домами, была большая поляна, практически природный парк, на которой устраивались деревенские традиционные сабантуи, пикники, гуляли семьями, ходили в лес, который прямо за поляной. Это было любимым местом отдыха для взрослых и детей.
Все закончилось 3 года назад: поляну буквально взрыхлили огромными колесами грузовые машины, краны. На поляне началось строительство коттеджей. Кто строится – неизвестно, для местных жителей это до сих пор остается тайной за высоким забором, которым жильцы самовольного коттеджного поселка огородились от лишних любопытных глаз.
- Раньше мы здесь гуляли, пикники устраивали, в лес ходили. Потом вдруг резко все изменилось, буквально за какие-то два-три года начали расти огромные коттеджи, в 4 домах за высоким забором уже люди живут. Теперь мы все праздники в другом месте проводим, – рассказывает местная жительница, которая попросила не называть своего имени.
Жители деревни Нуркеево, конечно, пытались узнать – кто и что здесь строит, кто эти люди, может быть, с новыми соседями познакомиться.
- Один сельчанин недавно подходил к одной стройке. Так охранник, который стройку охранял, наорал на него и сказал буквально следующее: «Что ты здесь шныряешь? Тебе что, жить надоело?». Мы не знаем, кто эти люди. Говорят, богачи какие-то, им гектары эти под строительство отдали. Поговаривают, что это дома наших властей (называет фамилии, в том числе, депутатов - прим.), – продолжает местная жительница.
- Посмотрите, один из этих дом строят прямо в лесу: расчистил себе полянку и давай строиться – очень хорошо придумал! А тем временем вся эта земля, где идет строительство коттеджей - колхозная, паевая, то есть, наша общая. Раньше, до строительства, там был колхоз, который обанкротили. Земля была пахотной, на ней выращивали капусту, лук, морковь. Местным жителям эту землю даже под подсобные нужды не давали, а тут выдали сразу под строительство! – возмущается местный житель, который также просил не называть своего имени.
Местные поговаривают, что один из этих новеньких коттеджей может принадлежать одному из руководителей местных правоохранителей. Если это действительно так, то с таким соседством, в общем-то, все остальное нипочем.
- Были угрозы. Одному жителю деревни прямо сказали: мол, если дойдет до сноса коттеджей, видимо, потому что они незаконно построены, «вы сами пострадаете» – то есть, мы, жители Нуркеево, – продолжает наш собеседник.
Жители деревни Нуркеево живут теперь в полном недоумении: непонятно какие люди пришли к ним в деревню, забрали у них природный парк, строятся, а любопытным угрожают и чем все это закончится, не известно.
В районном управлении муниципальной собственностью нам сказали, что слышали об этой ситуации, однако официального комментария не дали. Пояснили лишь, что если речь идет о колхозной (бывшей колхозной) земле, то она действительно паевая, то есть, находится в собственности пайщиков – общей собственности жителей деревни. Кроме того, чтобы начать на земле строительство, назначение земли должно быть официально изменено, на что должны быть документы, то есть, земля должны быть выведена из сельскохозяйственного оборота.