Конференция «Нефть. Мед.SMM» в Уфе: современный стандарт образовательных мероприятий

В течение двух дней предприниматели, маркетологи, пиарщики и специалисты по social media marketing перенимали опыт экспертов в вопросах анализа трафика, знакомились с новейшими цифровыми инструментами, тенденциями в ведении сообществ компаний, и секретами комьюнити-менеджмента и многом другом. Своими кейсами и наблюдениями делились знаковые эксперты России в области SMM: Павел Гуров, Герман Ермолаев, Алексей Ткачук, Влад Титов, Андрей Фрольченков и другие.

- Уровень организации конференции в Уфе в этой отрасли превзошел аналогичные проекты Москвы и близок к «Суровому питерскому SMM» в Санкт-Петербурге, - отметил Павел Гуров.

Второй день конференции стал для участников по-настоящему сложной работой: организаторы подготовили непростой проект-стартап от реального заказчика, для которого было предложено придумать инструкцию по продвижению. Модераторы воркшопа Елена Макарова, Антон Горбик и Владимир Казаков на основе своих авторских методик поделились пошаговым планом действий по созданию бренд-платформы, контентной и рекламной стратегии продвижения услуг.

- Мы благодарны организаторам конференции за интеграцию нашего проекта в «Нефть. Мед. SMM»! Если честно, все, что происходило до и во время конференции превзошло наши ожидания. Первый день оказался для нашей команды исключительно полезным – наконец-то нам, заказчикам, четко и интересно объяснили все, что необходимо знать об SMM-продвижении. И отдельное спасибо участникам воркшопа: нас настолько порадовали их вовлеченность и компетенции, что мы решили привлечь некоторых из участников 2-го дня к работе над нашим проектом, - прокомментировала Мария Ерофеева, представитель генерального партнера мероприятия.

Финалом первого дня стали медиа-дебаты, на которой поднималась тема эффективности размещения информации в СМИ, блогерах или через SMM-cпециалистов. В рамках дискуссии представители каждой разновидности медиа-отрасли поделились своим видением собственной результативности в качестве канала коммуникации и источника сигнала.

Так, по мнению зам. главного редактора ИА «Башинформ» Рушаны Ибраевой, СМИ необходимы бизнесу в первую очередь для формирования долгосрочной деловой репутации, а ее коллега из «Комсомольской правды» в Уфе Ильдар Ахмадеев подчеркнул, что современные СМИ Башкортостана представляют собой не только газеты, радио или телевидение, но и комплексный и самодостаточный интернет-ресурс.

Сторону блогеров представлял Владимир Кобзев, чья точка зрения сводится к тому, что важно не столько то, что и в какой социальной сети пишет блогер, сколько его умение «упаковывать» нужную для клиента информацию под поисковые запросы. Позицию SMM защищали Герман Ермолаев и Антон Горбик, которые в очередной раз постарались донести до слушателей мысль о том, что smm-продвижение занимает много месяцев, но при компетентном подходе способно выполнить задачу заказчика по продажам за один день.

- Меня, как модератора, упрекнули в том, что вопросы, которые прозвучали на медиа-дебатах, были не столь компетентными для представителя PR-специалиста, как хотелось бы некоторым зрителям. С упреком полностью согласна. Однако, напомню, задачей этой дискуссией было обозначение пула вопросов, которые чаще всего задают заказчики рекламных материалов. «Что мне даст публикация в СМИ или у блогера, сколько она стоит и в какие сроки удастся вернуться вложенные деньги» - самые распространенные запросы. Участники дебатов ответили на них исходя из своего опыта и видения ситуации. И это была крайне важно – показать клиентам, сидящим в зале, реальных «медиа-людей» и их мнение. Успешность проведенной дискуссии измеряю отзывами тех, кто подошел после ее окончания и поблагодарил за работу. Поэтому решение отказаться от демонстрации собственного взгляда на результативность того или источника коммуникации считаю в данной ситуации верно выбранной тактикой, - прокомментировала итоги медиа-дебатов организатор конференции Екатерина Телина.

Посетители «Нефть. Мед. SMM» отметили выверенную организацию всего проекта и заботу о комфорте гостей и некоторые «фишки» от организаторов, например, короткие объявления-приглашения на начало лекций и кофе-брейки, озвученные в манере «Уфимского радио» блогером Андреем Черепковым.

Виктория Дерябина, Business FM Уфа, высказалась о форуме так:

- Качественно организованное мероприятие всегда вызывает у меня искренне уважение. Каждый, кто хоть раз проводил подобное, знает, каких сил и энергии требует подготовка и реализация задуманного. В этом плане «Нефть. Мед. SMM» можно назвать одной из образцово проведенных конференций. Отдельное спасибо хочется сказать за четко выдержанный тайминг, хорошо подготовленных модераторов и продуманность проекта.