Жители Москвы видят улучшение качества жизни в столице

Об этом стало известно 23 июля, сообщает газета «Известия».

Опрос проводил фонд «Петербургская политика» с 20 по 22 июля. На вопросы отвечали 1,2 тысячи человек.

Подсчет ответов показал, что 64,8% москвичей одобряют деятельность мэра столицы Сергея Собянина. Почти 44% респондентов считают, что ближайший год принесет жизни в Москве еще более ощутимое улучшение.