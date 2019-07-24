Жители Москвы видят улучшение качества жизни в столице

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Недавно проведенный среди москвичей опрос показал, что свыше половины из них - 55,9% - видят улучшение качества жизни в городе.
Об этом стало известно 23 июля, сообщает газета «Известия».
Опрос проводил фонд «Петербургская политика» с 20 по 22 июля. На вопросы отвечали 1,2 тысячи человек.
Подсчет ответов показал, что 64,8% москвичей одобряют деятельность мэра столицы Сергея Собянина. Почти 44% респондентов считают, что ближайший год принесет жизни в Москве еще более ощутимое улучшение.
При этом 64,3% жителей столицы наблюдают у своих родных тревогу из-за сложившейся в РФ экономической ситуации.
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