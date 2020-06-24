За сутки от коронавируса в Москве выздоровели более двух тысяч человек
Сегодня, 15:49ОбществоФото: pixabay.com
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За прошедшие 24 часа из больниц столицы выписали 2020 пациентов, которые вылечились после коронавируса. Соответствующую информацию предоставила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Как сообщает газета “Известия”, всего число выздоровевших в Москве превысило 141 тысячу человек.
Ранее специалисты рассказали, что ситуация в распространением коронавируса в России стабилизируется. Тем не менее, они не исключили второй волны заболевания в осенний период.
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