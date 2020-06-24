За сутки от коронавируса в Москве выздоровели более двух тысяч человек

Как сообщает газета “Известия” , всего число выздоровевших в Москве превысило 141 тысячу человек.

Ранее специалисты рассказали, что ситуация в распространением коронавируса в России стабилизируется. Тем не менее, они не исключили второй волны заболевания в осенний период.