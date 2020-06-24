Селюк рассказал о состоянии здоровья Каборе

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы Шарля Каборе, рассказал о состоянии здоровья полузащитника «Динамо».
Как сообщает «Советский спорт», Селюк сообщил, что хавбек, несмотря, что третий день находится в госпитале, чувствует себя хорошо.
Отмечается, что агент также поблагодарил клуб и врачей за оперативную и профессиональную помощь.
Напомним, что на прошлой неделе «Динамо» официально подтвердило наличие коронавируса у Каборе, Себастьяна Шиманьски и Клинтона Нжи.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей