Межвузовский кампус на берегу реки Белой в Уфе построят по концессионному соглашению

В ноябре 2021 года Радий Хабиров показал проект будущего студенческого кампуса в Уфе. Тогда он сообщал, что работы будут проводиться в два этапа. Первая часть работ — строительство IQ-парка и других объектов, вторая — строительство корпусов общежитий для студентов. Глава Башкирии тогда заявлял, что второй этап планируется завершить до конца 2025 года. А Путин в декабре 2021поручил создать не менее 25 студенческих кампусов по России к 2030 году именно на основе ГЧП. Примечательно, что в сообщении пресс-службы правительства Башкирии речь идет о том, что строительство объекта будет идти три года, что укладывается и в рамки обозначенные президентом и не противоречат планам, которые озвучивал Хабиров.