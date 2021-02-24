Технологию Group-IB включили в десятку лучших патентов России в 2020 году

Наряду с решениями в медицине и строительстве Роспатент включил разработку сколковского резидента Group-IB для защиты от интернет-ботов Preventive Proxy в десятку лучших изобретений 2020 года. Компания стала единственной в рейтинге, представляющей интернет-индустрию.

Как сообщает old.sk.ru, в течение полугода после выпуска технологии на рынок она помогла пяти крупным российским банкам предотвратить хищения на сумму 320 миллионов рублей. Preventive Proxy применяет алгоритмы машинного обучения и поведенческого анализа, чтобы вычислить вредоносную активность, но при этом не блокировать запросы из надежных источников. Отмечается, что продукт способен обрабатывать десятки миллионов запросов одновременно. Как отметил председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, включение новой технологии резидента "Сколково" в рейтинг лучших российских изобретений показывает признание Group-IB как одного из ведущих на мировом рынке игроков в области кибербезопасности. По его словам, система уже защитила 160 млн пользователей, что демонстрирует ее широкие возможности. Руководитель департамента разработки Group-IB Александр Батенев отметил, что оценка Роспатента является значимым событием для разработчиков Group-IB. Он заявил, что каждый изобретатель в команде может получить патент и заслужить признание не только в компании, но и далеко за ее пределами.

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