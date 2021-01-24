Политолог подвел итоги работы правительства Мишустина в период пандемии

По словам политолога Дмитрия Фетисова, ранее Мишустин проделал огромную работу на должности руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС). Он не только смог значительно повысить ее эффективность и прозрачность внутренними преобразованиями ведомства, но и изменить имидж на современную “клиентоориентированную” модель. При этом чиновник не был замечен в каких-либо конфликтах, а значит, умеет проявить дипломатию и тактичность, необходимые на такой должности, считает Фетисов. Также немаловажно, что Мишустин - экономист-практик, а значит, понимает, как должна функционировать экономическая система России, чтобы совершить рывок вперед, пишут “Новые известия”.