Политолог подвел итоги работы правительства Мишустина в период пандемии

Михаил Мишустин возглавляет Правительство России уже год. Как отмечают политологи, именно на его плечи легло решение проблем 2020 года в условиях борьбы с пандемией коронавируса.

По словам политолога Дмитрия Фетисова, ранее Мишустин проделал огромную работу на должности руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС). Он не только смог значительно повысить ее эффективность и прозрачность внутренними преобразованиями ведомства, но и изменить имидж на современную “клиентоориентированную” модель. При этом чиновник не был замечен в каких-либо конфликтах, а значит, умеет проявить дипломатию и тактичность, необходимые на такой должности, считает Фетисов. Также немаловажно, что Мишустин - экономист-практик, а значит, понимает, как должна функционировать экономическая система России, чтобы совершить рывок вперед, пишут “Новые известия”. По словам Фетисова, именно понимание стратегии он и продемонстрировал, сначала разобравшись в структуре правительства и только потом начав изменения. А вот политика Мишустина в отношении пандемии имела решительный характер, отмечает политолог. Он ограничил пересечение российско-китайской границы, когда в Китае вспыхнули очаги заболевания. Стоит отметить и его запрет на кратное повышение автомобильных штрафов за нарушение скоростного режима. Тогда он заявил, что правительство не может требовать этого, если само не добилось кратного увеличения зарплат россиян. Политологи также отмечают, что работа российского правительства в пандемию стала одной из самых эффективных среди пострадавших государств, что обусловлено быстрой переориентацией здравоохранения на противокоронавирусную работу. Также России удалось соблюсти баланс между сохранением экономики и жесткими карантинными мерами, при этом не используя резервный фонд страны, отметил Фетисов. Мишустин также вел достаточно жесткую политику взаимоотношения с регионами - он требовал озвучивать реальные цифры, а не смягченную статистику. Это позволило оперативно оказывать помощь наиболее пострадавшим от пандемии населенным пунктам. Он также сам совершил большую поездку по дальневосточным регионам, чтобы на месте определить проблемные точки. Правительство под руководством Мишустина продемонстрировало готовность к открытой информационной политике - об этом говорит возросшее количество контактов правительства с журналистами. “Резюмируя, можно сказать, что новое правительство в свой первый год вполне уверенно справилось с обрушившимися неординарными вызовами 2020 года”, - сказал Фетисов.

