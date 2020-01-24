Владимир Путин встретился с главой ГК «Россети» Павлом Ливинским

Глава «Россетей» стал первым из топ-менеджеров крупных государственных корпораций, с кем встретился президент после формирования нового кабинета министров. В ходе диалога с российским лидером Павел Ливинский заявил, что энергетики работали в прошлом году очень достойно. Все поставленные задачи были выполнены, информируют «Новые известия».

В 2019 году «Россети» значительно улучшили свои финансовые показатели. Так, прибыль корпорации достигла 125 миллиардов рублей, а ее акции выросли в цене на 80%. Долговая нагрузка снизилась, заявил Ливинский.

В минувшем году «Россети» выполнили 322 000 договоров технического присоединения. Компания продолжает развивать магистральную инфраструктуру на важных для Российской Федерации объектах. Речь в частности идет о газопроводе «Сила Сибири» и Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.

Еще в 2019 году «Россети» ввели в эксплуатацию подстанции в Мурманске. Дополнительные энергообъекты необходимы для присоединения новых потребителей. В Калининградской области холдинг запустил пять высоковольтных подстанций. Последние позволят работать в изолированном режиме в случае различных непредвиденных обстоятельств.

Сейчас «Россети» не допускают массовых отключений в осенне-зимний период.

По словам Ливинского, к 2023 году корпорация выведет на безубыточность свой филиал «Россети Северный Кавказ». Топ-менеджер рассказал президенту России, что «дочки» группы демонстрируют отличные результаты.