Торгово-промышленная палата Башкирии приняла участие во Всемирном саммите «Халяль»

Торгово-промышленная палата Башкирии приняла участие во Всемирном саммите «Халяль»

Вчера, 12:34ОбществоPhoto: ТПП Башкирии
С 21 по 23 декабря в Стамбуле проходит 6-й всемирный саммит в области халяль World Halal Summit 2020 (WHS) и Международная выставка Halal Expo 2020.

Мероприятие проходит в «гибридном» формате (онлайн и офлайн) и организовано Исламским Центром развития торговли ICDT и Институтом стандартов и метрологии исламских стран SMIIC/OIC.

World Halal Summit является самым масштабным и крупнейшим международным саммитом в области халяль и является платформой для обмена опытом и взаимодействия государственных деятелей, представителей бизнеса и духовенства, экспертов и других его участников.Сегодня в мероприятии принимают участие делегаты и гости из более чем 80 стран мира. В программе панельные и дискуссионные сессии на темы в области халяль для всех сфер жизни: от производства до потребления.

Республику Башкортостан представила на саммите Торгово-промышленная палата региона, которая провела ряд деловых встреч с представителями бизнеса из разных стран.

Photo:ТПП Башкирии

Напомним, в условиях карантинных мер, Торгово-промышленной палатой Башкортостана (первой из российских организаций) и лично Президентом ТПП РБ Тимуром Хакимовым 15 октября 2020 года на деловой встрече с господином Ихсаном Овютом было подписано соглашение между с SMIIC/OIC.ТПП РБ оказалась единственной российской организацией, заключившей соглашение подобного уровня и дающее возможность продвижения региональной продукции в страны, входящие в Организацию Исламского сотрудничества, куда входят 57 государств. Сегодня Палата — полноценный член OIC.На основании этого ТПП РБ присутствует на WHS и занимает одно из центровых мест этого саммита.

Восхищенный потенциалом Республики Башкортостан и ранее сделанной презентацией, вице-президент World Halal Summit Юнус Эте лично пригласил регион принять участие в саммите 2021 года для министров иностранных дел 57 государств-участников OIC.

Photo:ТПП Башкирии

Также господин Юнус Эте отметил высокие достижения республики и предложил провести 7-й Всемирный Саммит «Халяль» в Башкортостане, что сильно посодействует развитию экспорта продукции башкирских халяльных предприятий на международной арене.

Одновременно с саммитом проходит Halal Expo 2020, которая собрала ведущие компании в области халяль. Республику Башкортостан на выставке также представила Торгово-промышленная палата, которая знакомит участников с экономическими возможностями региона, успехами в индустрии халяль и вариантами сотрудничества.

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