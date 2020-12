Торгово-промышленная палата Башкирии приняла участие во Всемирном саммите «Халяль»

С 21 по 23 декабря в Стамбуле проходит 6-й всемирный саммит в области халяль World Halal Summit 2020 (WHS) и Международная выставка Halal Expo 2020.

Мероприятие проходит в «гибридном» формате (онлайн и офлайн) и организовано Исламским Центром развития торговли ICDT и Институтом стандартов и метрологии исламских стран SMIIC/OIC. World Halal Summit является самым масштабным и крупнейшим международным саммитом в области халяль и является платформой для обмена опытом и взаимодействия государственных деятелей, представителей бизнеса и духовенства, экспертов и других его участников.Сегодня в мероприятии принимают участие делегаты и гости из более чем 80 стран мира. В программе панельные и дискуссионные сессии на темы в области халяль для всех сфер жизни: от производства до потребления. Республику Башкортостан представила на саммите Торгово-промышленная палата региона, которая провела ряд деловых встреч с представителями бизнеса из разных стран. Photo: ТПП Башкирии Напомним, в условиях карантинных мер, Торгово-промышленной палатой Башкортостана (первой из российских организаций) и лично Президентом ТПП РБ Тимуром Хакимовым 15 октября 2020 года на деловой встрече с господином Ихсаном Овютом было подписано соглашение между с SMIIC/OIC.ТПП РБ оказалась единственной российской организацией, заключившей соглашение подобного уровня и дающее возможность продвижения региональной продукции в страны, входящие в Организацию Исламского сотрудничества, куда входят 57 государств. Сегодня Палата — полноценный член OIC.На основании этого ТПП РБ присутствует на WHS и занимает одно из центровых мест этого саммита. Восхищенный потенциалом Республики Башкортостан и ранее сделанной презентацией, вице-президент World Halal Summit Юнус Эте лично пригласил регион принять участие в саммите 2021 года для министров иностранных дел 57 государств-участников OIC. Photo: ТПП Башкирии Также господин Юнус Эте отметил высокие достижения республики и предложил провести 7-й Всемирный Саммит «Халяль» в Башкортостане, что сильно посодействует развитию экспорта продукции башкирских халяльных предприятий на международной арене. Одновременно с саммитом проходит Halal Expo 2020, которая собрала ведущие компании в области халяль. Республику Башкортостан на выставке также представила Торгово-промышленная палата, которая знакомит участников с экономическими возможностями региона, успехами в индустрии халяль и вариантами сотрудничества.

