Торгово-промышленная палата Башкирии приняла участие во Всемирном саммите «Халяль»

World Halal Summit является самым масштабным и крупнейшим международным саммитом в области халяль и является платформой для обмена опытом и взаимодействия государственных деятелей, представителей бизнеса и духовенства, экспертов и других его участников.Сегодня в мероприятии принимают участие делегаты и гости из более чем 80 стран мира. В программе панельные и дискуссионные сессии на темы в области халяль для всех сфер жизни: от производства до потребления.