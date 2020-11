За прошедшие сутки в Москве было диагностировано 6866 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Такую информацию предоставил оперштаб столицы. Как сообщает RT, днем ранее было выявлено 6575 заболевших COVID-19.

