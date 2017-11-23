Водителей в России могут поделить на профессионалов и дилетантов

От Министерства транспорта России поступила инициатива на уровне закона поделить водителей на профессионалов и любителей.

Как пишет издание Dni.ru, соответствующую отметку планируют выставлять в удостоверении.

К профессионалам отнесут таксистов, дальнобойщиков и других водителей, для которых управление автомобилем является частью работы по найму. Их будут обучать по новым правилам, а затем поставят отметку в правах, подтверждающую знания и умения. Для других обучение будет более простым, но они не смогут работать на кого-то.

Законопроект подготавливался по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова. Его главная цель состоит в повышении уровня подготовки профессиональных водителей.

Работодатели не смогут принимать на работу водителей без специальной отметки в правах, касающейся профессиональной подготовки. Полученная квалификация шофера будет действовать пять лет, а после потребуется пересдача.

Минобрнауки займется подготовкой новой программы для обучения водителей в течение года после того, как закон вступит в силу. Минтрансом заложено на подготовку к вступлению закона в силу два года.