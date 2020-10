Подростки из Башкирии стали героями книги о детских подвигах

Двое детей из Башкирии за свои смелые и геройские поступки попали в сборник проекта «Подвиги».

Житель Стерлитамака Ярослав Адоньев в апреле 2016 года поймал девочку, выпавшую из окна второго этажа. Он заметил её издалека, но времени на то, чтобы звать на помощь взрослых, у Ярослава не было. Мальчику за доли секунды удалось поймать малышку. Алина Шаяхметова из села Малояз прославилась своей щедростью. Девочка состоит в волонтерском движении. Когда ей было 12 лет, она решила помочь ребятам из приюта, разбила свою копилку и купила на эти деньги канцтовары. Алина попросила передать посылку сотрудников местного клуба для молодежи. Это было в канун нового 2019 года. Истории маленьких героев вошли во второй том уникальной для России книги – «Волшебные сказки о детях-героях». Сборник из 30 сказок основан на абсолютно реальных историях мужественных и добрых поступков детей со всех страны.

