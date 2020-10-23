Подростки из Башкирии стали героями книги о детских подвигах

Алина Шаяхметова из села Малояз прославилась своей щедростью. Девочка состоит в волонтерском движении. Когда ей было 12 лет, она решила помочь ребятам из приюта, разбила свою копилку и купила на эти деньги канцтовары. Алина попросила передать посылку сотрудников местного клуба для молодежи. Это было в канун нового 2019 года.