Герой Беслана, спасавший 15 лет назад людей, сегодня борется за свою жизнь в Уфе

В мировой истории с недавних пор есть две роковые даты, которые навсегда изменили ход развития человечества. Одна из них, первая хронологически – 11 сентября 2001 года. Напоминать особо и не надо, самый страшный теракт это самое человечество наблюдало в прямом эфире.

Но 11 сентября, как бы это ужасно ни звучало, оно случилось где-то далеко, за океаном и нас как будто бы (так кажется) не коснулось. Но у нас есть свое «11 сентября», свой самый страшный теракт, случившийся в России тоже в сентябре. 3 сентября 2004 года прогремел взрыв в школе № 1 города Беслан в Северной Осетии, захваченной террористами двумя днями ранее, 1 сентября.

Во время взрыва и последующего штурма погибли 333 человека, в том числе, 186 детей, 111 родственников и гостей, пришедших на торжественную линейку, 17 учителей и работников школы, 19 сотрудников МВД, ФСБ и спасателей.

В этом году исполняется 15 лет той трагедии. Этот день будут вспоминать все. Язык не поворачивается назвать этот день круглой датой, но и забыть об этом никак невозможно.

Даже просто открыть страницу в Википедии, чтобы посмотреть информацию о тех событиях, очень, очень нелегко, даже несмотря на то, что это тоже было давно и далеко. А каково тем, кто, рискуя жизнью, принимал участие в тех страшных событиях, спасая людей. Каково им, пережившим те события, в мирной жизни, «на гражданке» стать жертвой драки с толпой хулиганов.

Уфимцу Александру Воронцову в 2004-м было 19 лет. Парень крепкий, ростом под два метра (1,86) и под центнер весом. Поэтому и зачислили в погранслужбу и отправили охранять южные рубежи нашей родины в непростые районы. Времена тогда, кто помнит, были непростые. Чечня, Северная Осетия, весь Северный Кавказ – сплошная горячая точка на карте страны.

В сентябре 2004 года его отряд находился в Аргунском ущелье в Чеченской республике. А третьего сентября, когда началась развязка той трагедии, ребят направили на усиление позиций спецвойск в Беслан.

В задачу Александра и его сослуживцев входило оцепление зоны проведения контртеррористической операции. Если проще и понятнее – не пускать родителей туда, где было кровавое месиво. В школе в тот момент в заложниках находились сотни людей, большинство из них дети, которым угрожала смертельная опасность.

Фото: mkset.ru

И надо понимать состояние родителей – не нужно объяснять, почему необходимо было сдерживать мам и пап, которых было очень трудно удержать от того, чтобы они не бросились в школу к своим детям. Особенно после 13:05 местного времени 3 сентября 2004 года, когда в школе прогремел первый взрыв, потом второй, в школе обрушилась крыша и после всего этого начался штурм.

Когда мы встретились с Александром, естественно, после дежурных приветствий и вопросов о состоянии здоровья, первым вопросом был: что было в Беслане. Короткий вопрос и короткий ответ, после которого мы поняли: эту тему мы больше обсуждать не будем.

- А что вы хотите узнать? Вы же сами все представляете. Здесь родители стоят. Здесь дети лежат. Трупы детей, их детей.

- Он даже мне, родной сестре ничего не рассказывал. Пока он не попал в больницу, я не знала, что он был в Беслане тогда. Не хотел вспоминать и не хотел нас расстраивать, родных. Родителям только рассказал и все. Мне как-то, когда спросила, сказал: «Мертвые дети лежат на земле, их нельзя поднять, обнять, спасти» и заплакал, – говорит сестра Александра Елена Ибрагимова.

По словам Александра, вернувшись домой после службы в армии, он не планировал дальше заниматься чем-то, связанным с армией или правоохранительной системой. Поначалу пытался устроиться в полицию, даже прошел стажировку, но понял: не его это дело. И ушел работать «на гражданку».

Вспоминать тот день Александру тяжело, несмотря на то, что прошло уже 15 лет Фото: Артур Салимов, mkset.ru

Чем только не занимался – и водителем работал, и охранником, на заводе мебель собирал. Ну, сильный парень, рукастый, мастеровой, без дела сидеть не любит.

- Он безотказный ведь. Кому надо помочь – всегда рад. Вот папа нашего друга семьи попросил подсобить со строительством дома – не вопрос, засучил рукава и пошел помогать. Другу тоже помог построить дом. Всегда готов был прийти на помощь, – рассказывает сестра.

В начале июля этого года с Александром случилось несчастье. Как рассказал он нам сам и на следствии (далее приводится его версия развития событий), в тот день, 10 июля 2019 года он сделал замечание местному парню за то, что тот неаккуратно разъезжал по улицам на мотоцикле. Дело было в одном из садовых товариществ в Деме.

- Я ему говорю: тут же дети, женщины с колясками, с маленькими детьми. Мои тоже дети там гуляют, поэтому я сделал ему замечание, чтобы он не гонял тут. В ответ он послал меня ... и уехал, – рассказывает Александр.

По его словам, этот парень-мотоциклист-хулиган сделанное замечание не забыл и вернулся разобраться. Был не один – с отцом. А отец был с бейсбольной битой. По словам Александра, так как он парень довольно крепкий, противники отступили. Но очень скоро вернулись.

Вернулись не одни, а толпой примерно 6-7 человек. У одного из них была в руках бита. И этот человек с битой, но уже не ею, а трубой, которую нашел на садовом участке Александра, ударил его сзади по голове.

Удар был настолько сильный, что герой Беслана упал, потерял сознание и пришел в себя только спустя две недели.

- 26 числа он очнулся, позвал меня. Он узнал нас – это было самое главное – говорит мама Александра Рида Воронцова.

- Я не помню, ничего. Упал, а потом очнулся, вижу ночь – никого, позвал маму. Она потом сказала, что я дней десять в коме был– вспоминает Александр.

- Врачи поначалу не верили даже, что он вообще выйдет из комы. Потом его шансы оценивались примерно 50/50, что останется на всю жизнь «овощем». Но организм молодой (сейчас парню 34 года, прим.), к счастью, пошел на поправку, – говорит сестра Елена.

До окончательной поправки еще далеко, полная реабилитация, по словам Александра, займет лет пять, не меньше. Сейчас он лежит в 10-й уфимской больнице, проходит положенные процедуры – уколы, капельницы, лечебная физкультура. Из-за сильнейшего удара ему удалили часть кости черепа, снова предстоит серьезная операция, должны поставить пластину.

По факту жестокого избиения Александра Воронцова возбуждено уголовное дело по статье за тяжкое причинение вреда здоровью, санкция предусматривает до десяти лет лишения свободы.

- Я просто хочу, чтобы они ответили по закону, – говорит Александр.

Никто из той толпы не приходил к нему ни извиниться, ни попытаться урегулировать конфликт. Зато, как говорит сам Александр, к его жене приходили, и звонили, и предупреждали – не говорить лишнего.

Беда не приходит одна. Александра избили 10 июля. А 14-го у его родной сестры Елены умер муж. У нее двое детей, ждет третьего. Если родится мальчик, имя ему уже придумали еще с мужем. А если родится девочка, Елена назовет ее в честь брата – Александрой.

Фото: mkset.ru

У парня своих трое детей – родные Роман 12 лет и Арина 4 года и дочь от второго брака Мария, ей скоро 9 лет исполнится.

- Он один у меня теперь опора и надежда.

А у Александра дополнительный стимул встать на ноги, поправиться и вернуться к привычной жизни: работать и помогать людям. Александр сильный, он уже пережил многое. И на ноги обязательно встанет и все будет, как прежде. Иначе и быть не может.