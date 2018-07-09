В Башкирии появится награда «Герой башкирского народа»

Согласно решению Исполкома, «Почетное звание «Герой башкирского народа» («Башҡорт халыҡ геройы») станет высшей формой поощрения Курултаем граждан (в том числе и иностранных) за особо выдающиеся заслуги перед башкирским народом.

Среди них - особые заслуги в государственной и общественной деятельности, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами, совершение подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу в деле защиты башкирского народа, активную благотворительную деятельность и иные заслуги перед государством, республикой и башкирским народом. Звание может быть присвоено посмертно.

В конкурсе предлагают принять участие юридическим и физическим лицам, творческим коллективам, которые ведут просветительскую и художественную деятельность. Решение принято будет осенью.