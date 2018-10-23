Проверкой уфимской набережной занялись сотрудники МВД

О том, что проверкой многострадальной уфимской набережной занялись полицейские, сообщило издание «КоммерсантЪ-Башкортостан». По данным издания, полицейские запросили в столичной мэрии документы, касающиеся расходования бюджетных средств на строительство нового места притяжения уфимцев и гостей столицы, совсем маленький кусочек которого помпезно был презентован прошедшим летом. Запрос поступил из подразделения МВД по Башкирии, которое занимается расследованием коррупционных преступлений.

Напомним, что набережная реки Белая реконструируется уже несколько лет. На это дело из бюджета Башкирии уже было потрачено несколько миллиардов рублей, однако, по ощущениям, хотя бы чисто визуальным, все эти деньги были потрачены на массированное бетонирование прибрежной речной зоны.

Набережная, конца завершения реконструкции которой пока не видно, уже неоднократно становилась предметом достаточно критических высказываний уфимцев. Например, это касалось отсутствия ливневой канализации на достопримечательности, что в дождь приводило к неминуемому затоплению прогулочных зон.

Между тем, в августе стало известно, что на бездонное финансирование набережной республиканское правительство выделило на 2018-2019 годы еще почти миллиард рублей – 720 миллионов. Таким образом, общая стоимость реконструкции объекта может составить не менее 12 миллиардов рублей.

Открытие набережной планировалось, наверное, до сих пор планируется к празднованию 100-летия со дня образования современной Башкирии, которое состоится в 2019 году. Однако многие уфимцы в этом сильно сомневаются.