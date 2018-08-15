Власти Башкирии заложили 720 млн рублей на реконструкцию новой набережной

Как сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан», первым подрядчиком строительства была московская компания «Ортост-фасад», второй контракт стоимостью 2,47 млрд руб. получила «дочка» «Русгидро» — «Гидроремонт ВКК». Позже контракт стоимостью 383,65 млн руб. на строительство дороги к набережной получил местный подрядчик «Дортрансстрой». В текущем году «Гидроремонт ВКК» получил второй контракт на продолжение реконструкции. Его стоимость составила 522 млн руб.