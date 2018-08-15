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Власти Башкирии заложили 720 млн рублей на реконструкцию новой набережной

15 августа 2018, 18:27
200 млн руб. планируется выделить на третью очередь реконструкции до конца текущего года, 520 млн руб. — в 2019 году.

Средства заложили в Республиканскую адресную инвестпрограммув программу «Экология и природные ресурсы» на 2018 и 2019 год, как сообщает из распоряжения правительства от 13 августа.

200 млн руб. планируется выделить на третью очередь реконструкции до конца текущего года, 520 млн руб. — в 2019 году.

Как сообщает «Коммерсантъ — Уфа», общая стоимость реконструкции набережной, начатой в 2014 году, оценивалась мэрией Уфы в конце 2017 года в 12 млрд руб. Полностью открыть его планируют к празднованию 100-летия республики в 2019 году.

Набережная не раз вызывала критику общественности за обилие бетона, гигантизм, отсутствие выхода к пляжу и даже отсутствие ливневок (после ливня 5 августа набережную даже затопило).

Как сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан», первым подрядчиком строительства была московская компания «Ортост-фасад», второй контракт стоимостью 2,47 млрд руб. получила «дочка» «Русгидро» — «Гидроремонт ВКК». Позже контракт стоимостью 383,65 млн руб. на строительство дороги к набережной получил местный подрядчик «Дортрансстрой». В текущем году «Гидроремонт ВКК» получил второй контракт на продолжение реконструкции. Его стоимость составила 522 млн руб.

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