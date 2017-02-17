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Уфимская набережная дойдет до Монумента Дружбы: Хамитов

17 февраля 2017, 16:36
Глава Башкирии сказал, что это будет симпатичное сооружение

Сегодня на вручение госнаград глава региона рассказал о планах по завершению строительства набережной вдоль Белой. По его словам она дойдет до Монумента Дружбы и Сутолоки, и на ее строительство будем потрачено еще 2,2 миллиарда рублей(половину средств выделить федеральный бюджет).

- Это будет современный, хороший, красивый объект. Сегодня он ещё не завершен. Может быть, не всем пока нравится его архитектурное содержание. Но на самом деле это будет очень хорошее, симпатичное сооружение. Главное – будет широкая проезжая часть, место для прогулок, занятий спортом, отдыха. Надо подождать, чуть-чуть потерпеть – и у нас там всё будет неплохо, - отметил Хамитов.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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