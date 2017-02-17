Уфимская набережная дойдет до Монумента Дружбы: Хамитов

- Это будет современный, хороший, красивый объект. Сегодня он ещё не завершен. Может быть, не всем пока нравится его архитектурное содержание. Но на самом деле это будет очень хорошее, симпатичное сооружение. Главное – будет широкая проезжая часть, место для прогулок, занятий спортом, отдыха. Надо подождать, чуть-чуть потерпеть – и у нас там всё будет неплохо, - отметил Хамитов.