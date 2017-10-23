Директора «Фонда жилищного строительства» Башкирии отберут на конкурсе

Конкурс назначен на 8 декабря.

Госкомитет Башкирии по строительству и архитектуре объявил конкурс на замещение должности руководителя государственного унитарного предприятия «Фонд жилищного строительства РБ». Как следует из информации на официальном сайте ведомства, конкурс будет состоять из двух этапов. Оба они назначены на 8 декабря. На первом этапе претендентам на эту должность предстоит ответить на тестовые задания, а на втором – представить программу деятельности предприятия.

Заявки на участие принимаются до 30 октября.

Участникам конкурса необходимо предоставить справку об отсутствии судимости, а также справку о том, что участник не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Победителем конкурса будет признан участник, который пройдет успешно тестовые испытания и предложит наилучшую программу деятельности предприятия. С победителем будет заключен договор сроком на 5 лет.

Предыдущий руководитель фонда Владислав Туманин руководил предприятием с января 2015 года. Ранее сообщалось, что он покинул должность по собственному желанию в начале октября.