Травля собак, «Башспирт» и прокуратура, горнолыжка в Мияках и санкции для Хабирова

Все самые важные и интересные события Уфы и Башкирии от Mkset, которые произошли 23 августа.

Женщины идут к власти. Судите сами в мэрии рассказали о кадровых перестановках, причем сразу две вакантные должности заняли женщины. Что за должности и что за плечами у новых руководительниц читайте здесь. А мужчины между тем из власти уходят. Не пугайтесь, это всего лишь фигура речи, Игорь Засядкин, который до недавнего времени был заместителем министра здравоохранения, тоже получил назначение. Правда теперь он возглавляет республиканский перинатальный центр. Ах да, и еще минутка министерских новостей. Самая молодая министр Башкирии Маргарита Болычева налетала за счет бюджета на 145 тысяч рублей за три дня — куда и зачем читайте здесь. Собачья жизнь в самом плохом смысле этого выражения настала у четвероногих в Инорсе. причем речь не только о безнадзорных животных, но и о песиках, которые счастливы со своими хозяевами. Их безмятежную жизнь в Инорсе кто-то взялся травить и собачники бьют тревогу из-за массовой гибели собак и даже подозревают каким веществом в районе травят братьев наших меньших. Прокуратура заинтересовалась деятельностью «Башспирта». Пока ничего конкретного в ведомстве не говорят, однако раскрывают примерный "фронт работ" проверки и откуда у проверки «растут ноги». А еще в Башкирии совсем скоро должна появиться еще одна шикарная горнолыжка, на этот раз в Миякинском районе. Первый этап стройки планируют завершить до конца следующего года. А вот как скоро с молотка уйдет ТРЦ «Июнь» в Уфе остается открытым вопросом, однако то, что ТРЦ будут продавать — вопрос решеный. Отдельной новостью без каких-либо комментариев — глава Башкирии Радий Хабиров попал в санкционный список Канады, в конце июля он был включен в санкционный список Великобритании.

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