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Министр Башкирии налетала за счет бюджета на 145 тысяч рублей за три дня

23 августа 09:57
Фото: vk.com / Маргарита Болычева
В августе ведомство заключило с единственным поставщиком госконтракт на предоставление авиабилетов. Согласно размещенному на портале госзакупок документу, всего до конца года на перелеты выделено 750 тысяч рублей.

Часть этой суммы уже перечислена исполнителю — возглавляемому Ильдаром Биккузиным ООО «Тархан». Так, 18 августа министерство перевело компании 145 794 рубля. Из акта выполненных услуг следует, что эта сумма выплачена за авиаперелеты главы ведомства Маргариты Болычевой.

Глава министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии совершила три перелета по маршрутам Уфа — Москва, Уфа — Москва — Санкт-Петербург и Санкт-Петербург — Москва. Даты рейсов — 23, 29 и 30 июня, их выполнила авиакомпания «Аэрофлот». Госконтракт же был заключен ведомством 11 августа, уже после совершения поездок.

Первый перелет обошелся бюджету в 27 148 рублей, второй стоил 68 357 рублей, третий — еще 48 489 рублей. За каждый билет был уплачен сервисный сбор в размере 600 рублей.

Информация о предоставленных исполнителем обратных билетах в конкурсной документации отсутствует. Цель поездки в актах также не указана. На сайте ведомства не сообщается о деловых визитах чиновницы в эти даты.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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