Министр Башкирии налетала за счет бюджета на 145 тысяч рублей за три дня

Глава министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии совершила три перелета по маршрутам Уфа — Москва, Уфа — Москва — Санкт-Петербург и Санкт-Петербург — Москва. Даты рейсов — 23, 29 и 30 июня, их выполнила авиакомпания «Аэрофлот». Госконтракт же был заключен ведомством 11 августа, уже после совершения поездок.