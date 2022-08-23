Замминистра здравоохранения Башкирии Игорь Засядкин возглавил РКПЦ

Напомним, сегодня стало известно о кадровых перестановках в администрации Уфы. Так, должность Так, должность руководителя Управления по культуре и искусству заняла Айгуль Хасанова. В свою очередь, должность начальника Управления по опеке и попечительству заняла Ильнара Сатаева.