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Замминистра здравоохранения Башкирии Игорь Засядкин возглавил РКПЦ

23 августа 09:24
Фото: ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ | Уфа/ VK.com
О назначении сообщается в официальной группе медучреждения VK

Главой Республиканского клинического перинатального центра стал заместитель министра здравоохранения республики Игорь Засядкин. Об этом сообщается на официальной странице медицинского центра в соцсетях.

Сообщается, что Засядкин был представлен министром здравоохранения РБ Айратом Рахматуллиным сотрудникам медучреждения днем ранее. Ранее Засядкин занимал должность главврача в Волгоградском клиническом перинатальном центре № 2. В должность заместителя министра здравоохранения вступил 15 января 2020 года.

Напомним, сегодня стало известно о кадровых перестановках в администрации Уфы. Так, должность Так, должность руководителя Управления по культуре и искусству заняла Айгуль Хасанова. В свою очередь, должность начальника Управления по опеке и попечительству заняла Ильнара Сатаева.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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