Жители микрорайона Уфы сообщили о массовом отравлении собак неизвестным веществом

В уфимском микрорайоне Инорс зафиксировано массовое отравление домашних собак неизвестным веществом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.
Так, по словам одной из пострадавших, от отравления неизвестным веществом погибло по меньшей мере шесть собак, среди которых её собственный питомец. Девушка отмечает, что собака могла съесть или вдохнуть ядовитое вещество во время прогулки, добавляя при этом, что собака умирала мучительно.
Животное впало в безумное состояние — у собаки начались конвульсии. Хозяева направились в круглосуточную ветклинику, но было уже поздно. По словам девушки, животное скончалось на руках хозяев, когда те едва успели переступить через порог медучреждения.
По информации интернет-издания, в местной ветклинике было зарегистрировано уже несколько подобных инцидентов. Все четвероногие пациенты поступали со схожими симптомами, предположительно, отравившись противотуберкулёзным препаратом.
Отметим, что ранее о массовой гибели собак от отравления сообщали жители Калининского района республики. Так, в ходе прогулки в уфимском посёлке Максимовка неизвестным веществом отравился питомец местной жительницы. Как стало известно позднее, на территории района уже было несколько подобных случаев — в службе по отлову собак ООО «Актив» Mkset сообщили, что за короткий период было зарегистрировано около 40 аналогичных инцидентов.