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Прокуратура Башкирии организовала проверку компании «Башспирт»

23 августа 09:46
Фото: Башспирт
Надзорное ведомство заинтересовалось хозяйственной деятельностью предприятия. Об этом Mkset сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проверка еще только началась», — сказал собеседник издания в ответ на вопрос, есть ли какие-то предварительные результаты надзорных мероприятий.

Проверка была инициирована после серии публикаций портала «Пруфы», сообщили в пресс-службе. В материалах издания ставятся под сомнение экономические показатели акционерной компании. Автор публикаций, в частности, указывает на снижение прибыли «Башспирта» начиная с 2018 года. Он также предполагает, что экономическое состояние предприятия искусственно ухудшали.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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