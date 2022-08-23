Глава Башкирии Радий Хабиров попал в санкционные списки Канады

Это не первый для Хабирова санкционный список, в конце прошлого месяца в отношении главы Башкирии санкции ввела Великобритания, запретив ему въезд на территорию данного государства и заморозить активы (если таковые имеются) на территории Великобритании. Что именно предполагается под попаданием Хабирова в санкционный список Канады пока не уточняется.