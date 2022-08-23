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Глава Башкирии Радий Хабиров попал в санкционные списки Канады

23 августа 13:37
Фото: 1MI
В конце июля 2022 года глава Башкирии уже попал под санкции Великобритании, теперь же в список его внесли и власти Канады, об этом сообщают РИА «Новости» 23 августа.

Новый список из 62 граждан России, среди которых немало губернаторов регионов России, включая Радия Хабирова, был обнародован в ходе онлайн-саммита «Крымская платформа», который организовал президент Украины Владимир Зеленский.

Это не первый для Хабирова санкционный список, в конце прошлого месяца в отношении главы Башкирии санкции ввела Великобритания, запретив ему въезд на территорию данного государства и заморозить активы (если таковые имеются) на территории Великобритании. Что именно предполагается под попаданием Хабирова в санкционный список Канады пока не уточняется.

Напомним, попадание в санкционные списки Великобритании в пресс-службе главы Башкирии комментировать не стали, предложив обратиться за комментариями непосредственно «к авторам санкций».

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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