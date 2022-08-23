ТРЦ “Июнь” в Уфе собираются продать вместе с еще четырьмя “Июнями” по всей России

Информацию о скорых торгах на площадке «Сбер-А» со ссылкой на представителя кредитной организации сообщило издание РБК-Уфа. Известно, что продавать будут не один “Июнь” в Уфе, но и его “тезок”, ТРЦ “Июнь” в Москве и Санкт-Петербурге, а также в городах Череповец и Красноярск. Стоимость за которую ТРЦ готовы продать пока еще неизвестна.