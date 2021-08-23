Неделя в Башкирии начнётся с дождей, гроз и 40-градусной жары

Сегодня, 23 августа, в отдельных западных районах республики прогнозируют небольшой дождь, грозу и местами порывистый ветер. Столбик термометра достигнет отметки +31...+36 градусов, местами +38...+40 градусов, сообщает Башгидрометцентр.

24 августа местами ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный умеренный, местами порывистый. Ночью температура воздуха составит +18...+23 градуса, местами понизится до +13 градусов. Днём потеплеет до +29...+34 градусов, местами до +38 градусов. В среду, 25 августа, местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный умеренный, местами сильные порывы. Температура воздуха составит +16...+21 градус, местами +11 градусов, днём +29...+34 градусов.

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