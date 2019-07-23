Чиновники готовы выдать заключенным паспорта за счет государства

Накануне, 22 июля, стало известно, что специалисты Минюста России готовят законопроект, который предоставит возможность решат вопрос с заменой и выдачей паспортов людям, находящимся в СИЗО, если у них возникнет в этом срочная необходимость. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Примечательно, что действующее законодательство сейчас уже предполагает, чтобы в случае отсутствия паспорта в личном деле осужденного человека либо истечения срока его действия администрация колонии, принимала меры для его обновления. Но в отношении подследственных такой меры поддержки до сих пор не было предусмотрено.