СМИ: Вселенский патриархат не разрешит Украине создать отдельную церковь

Против выступит Русская православная церковь. Об этом информирует портал rns.online.

В обсуждении вопроса отделения поместных церквей должны участвовать православные церкви. Для принятия решения необходимо согласие всех участников голосования. Русская православная церковь не позволит украинской получить независимость, сообщил источник.

Ранее президент Украины Петр Порошенко попросил вселенского патриарха Варфоломея I предоставить Украинской православной церкви Киевского патриархата автономию или автокефалию. Получение нового статуса позволит Украине создать свою независимую единую поместную православную церковь. Обращение Порошенко поддержали в Верховной раде.