СМИ: Вселенский патриархат не разрешит Украине создать отдельную церковь
Издание «РИА Новости» со ссылкой на собственный источник близкий к Вселенскому патриархату пишет, что Украинской православной церкви Киевского патриархата не предоставят автокефалию.
Против выступит Русская православная церковь. Об этом информирует портал rns.online.
В обсуждении вопроса отделения поместных церквей должны участвовать православные церкви. Для принятия решения необходимо согласие всех участников голосования. Русская православная церковь не позволит украинской получить независимость, сообщил источник.
Ранее президент Украины Петр Порошенко попросил вселенского патриарха Варфоломея I предоставить Украинской православной церкви Киевского патриархата автономию или автокефалию. Получение нового статуса позволит Украине создать свою независимую единую поместную православную церковь. Обращение Порошенко поддержали в Верховной раде.
В Константинопольском патриархате обещали изучить просьбу Киева. Вопрос рассмотрят с привлечением других сестринских православных церквей, которые будут проинформированы и координированы.