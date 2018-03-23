Заговор против отличницы: новые детали увольнения учительницы в Башкирии

Несколько дней назад “Медиакорсеть” опубликовала статью о молодой учительнице Алие Мусакаевой из села Абзаново Зианчуринского района Башкирии, которую вынудили уволиться за то, что не захотела незаслуженно ставить хорошие оценки. Об этом стало известно из письма, написанного в редакцию родителями.

По словам Заремы Хайдаровны (имя изменено по ее просьбе), ее дочь в эту школу пришла только в старшие классы. В их семье заведено, что мать всегда интересуется учебой своих детей. Поэтому, когда у дочери – отличницы с младших классов - в 11 классе вдруг начали появляться “4”, она насторожилась. К тому же, на родительском собрании в октябре объявили фамилии трех претенденток на медаль, и ее дочери в этом списке не было.

Она начала узнавать, почему так получилось, и выяснилось, что девочка плохо успевает по математике. Это маму удивило, ведь в лицее, где раньше училась девочка, класс был с физико-математическим уклоном.

С учительницей Алией Мусакаевой никто не собирался ссориться, пока дочь не сказала, что ее оценки снижают будто специально. К тому же, по школе прошел слушок, что якобы для сельского учебного заведения четверых медалисток слишком много и было решено искусственно снизить оценку одной из них. Выбор пал на новенькую.

Зарема Хайдаровна не торопилась устраивать скандал и начала посещать уроки дочери. По ее словам, школьница замечательно отвечала на все вопросы, решала задачи и справлялась с домашним заданием. Периодически просила классный журнал и сама удостоверялась в оценках, которые, вроде бы, становились лучше. К концу года Зарема Хайдаровна успокоилась. Оценки говорили, что за первое полугодие у дочери точно должна быть “5”. Однако девочки снова не оказалось в числе отличниц. Мама не поверила и решила проверить журнал, в котором обнаружила “новые” невесть откуда появившиеся “4”. Женщина обратилась к главе района и к заведующему районным отделом образования - рассказала о своем подозрении. Комиссия, организованная после, доказала, что “4” были пририсованы позже.

- Я не собиралась ссориться ни с кем. Алия Губайдулловна – молодая девушка. Мне кажется, она бы, может, и не поступила так, но ее подначивали окружающие ее люди, дети которых тоже были в числе претенденток на “медаль”, - рассказывает женщина.

Напомним, по первоначальной информации, после того, как случай с занижением оценок получил огласку, Алию Мусакаеву попросили добровольно написать заявление об увольнении, а ученики, узнав об этом, устроили митинг в коридорах школы, а в соцсетях запустили флешмоб под хештегом #мызаАГ.

- Алия Губайдулловна вам рассказала, что не имеет никакого причастия к этому митингу. На самом деле это не так, в день, когда стала известна ситуация с оценками, она каждый урок в каждом классе жаловалась детям, будто ее оклеветали и хотят уволить. Нам об этом сами же дети потом рассказали. Подговорила детей звонить родителям и рассказывать ее историю. А ведь заявление ее никто не заставлял писать – она это сделала сама, - говорит Зарема Хайдаровна.

Зарема Хайдаровна – акушер-гинеколог с 30-летним стажем. Они с мужем вырастила девятерых детей, еще троих взяли на патронат. По ее словам, из-за этой нелепой истории семья была вынуждена переехать в райцентр – в Абзаново им не давали покоя.

- Теперь мы живем в райцентре, снимаем квартиру. Моим детям в соцсетях все еще пишут гадости, дочь называют виновницей в увольнении учительницы. Она это очень трудно переживает, - рассказывает женщина.

“Алия Мусакаева выставила себя жертвой, но на самом деле, пострадавшая не она, а моя дочь и моя семья”, уверена Зарема Хайдаровна.